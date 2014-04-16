Донецькі сепаратисти пообіцяли, що не завадять завтра проукраїнському мітингу
19:40, 16 квітня 2014Політика
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Представники так званої "Донецької народної республіки" повідомили в ДонОДА, що не візьмуть участі у завтрашньому проукраїнського мітингу.
Сепаратисти заявили, що не прийдуть на проукраїнський мітинг
16 квітня 2014 року члени Громадської ради при ДонОДА зустрілися з керівництвом так званої "Донецької народної республіки", повідомляється на сайті Громадської ради при ДонОДа.
В ході зустрічі обговорювалося головне питання - недопущення кровопролиття в регіоні.
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Сепаратисти заявили, що завтра, 17 квітня 2014 року, вони не будуть приймати участь в анонсованому Комітетом патріотичних сил Донбасу мітингу «З молитвою за Україну», який планують провести на площі ім. Леніна.
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