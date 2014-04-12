У Краматорську сепаратисти встановили прапор "Донецької республіки"

Над будинком виконкому Краматорська (Донецька область) встановили прапор "Донецької республіки". Про це повідомляють "Новости Краматорска".

Це сталося сьогодні, 12 квітня, під час мітингу проросійськи налаштованих городян. Представники ініціативної групи активістів вийшли з натовпу мітингувальників, пройшли повз співробітників правоохоронних органів і, проникнувши до виконкому, вивісили над будівлею прапор "Донецької народної республіки".

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Мітингувальників, які перебували під будівлею виконкому це задовольнило, і вони почали потихеньку розходитися. Ніхто, крім двох активістів, до будівлі виконкому не потрапив.

Видання зазначає, що правоохоронці без проблем пропустили невідомих до будівлі - до цього співробітники МВС пов'язали свою форму георгіївські стрічки.

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Начальник краматорської міліції Віталій Колупай, як зазначає видання, не прокоментував цей інцидент, а порекомендував звернутися до мера або іншого представника виконкому. Також начальник міліції не відповів на питання, чому співробітники міліції Краматорська носили георгіївські стрічки: "Я цього не бачив і такої інформації у мене немає".