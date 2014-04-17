Помічник Генсека ООН: Інформація про порушення прав росіян в Україні сильно і навмисно перебільшена

Він виступив зі звітом щодо ситуації в України перед членами Ради Безпеки ООН, повідомляє Еспресо.TV.

Шимонович побував з моніторинговою місією в Києві, Львові, Харкові і в Криму.

Також, Шимонович повідомив Генерального секретаря і Раду безпеки ООН з прав людини, що дуже перебільшеними є і чутки про переслідування етнічних росіян українськими націоналістами під час акцій протесту на Майдані.

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Він підкреслив, що за допомогою заангажованих ЗМІ, була поширена дезінформація про прибуття озброєних українських націоналістів для придушення російської громади в Криму, щоб створити атмосферу страху серед місцевого населення і виправдати анексію півострова Росією.

Шимонович ставить під сумніви результати референдуму, який проводився в Криму 16 березня. Доповідач зазначив, що під час підготовки вилевиявлення тиск з боку Росії був надмірним, нова Конституція, яку «проштовхнули» на півострові, не враховує права кримських татар і тих громадян, які не бажають змінювати українське громадянство. Шимонович висловив побоювання, що цих громадян будуть у подальшому переслідувати.

Також, він повідомив присутніх, що на момент його перебуваня у Східній Україні, ситуація була досить напруженою. Потім проросійські активісти зі зброєю захоплювали адмінбудівлі і закликали до розколу України.

На його думку ситуація на Східній Україні провокується Росією навмисне задля дестабілізації і розколу країни.