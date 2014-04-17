МВС викрило кримінального авторитета, який фінансував сепаратистів в Україні

МВС викрило кримінального авторитета, який займався фінансуванням сепаратистів в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив радник міністра внутрішніх справ України Станіслав Речинський.

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За його словами, цей кримінальний авторитет на прізвисько «Футболіст» проживає у Данії і займався фінансуванням сепаратистів у Луганській області.

Як зазначив Речинський, вживаються заходи для перекриття каналів фінансування антиукраїнської діяльності.