МВС викрило кримінального авторитета, який фінансував сепаратистів в Україні
12:54, 17 квітня 2014Політика
0 0
За даними МВС, кримінальний авторитет на прізвисько «Футболіст» проживає у Данії.
МВС: Сепаратистів у Луганську фінансував кримінальний авторитет "Футболіст" / REUTERS
МВС викрило кримінального авторитета, який займався фінансуванням сепаратистів в Україні.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив радник міністра внутрішніх справ України Станіслав Речинський.
Читайте такожСБУ зупинила штурм військової частини у Маріуполі і затримала кількох сепаратистів
За його словами, цей кримінальний авторитет на прізвисько «Футболіст» проживає у Данії і займався фінансуванням сепаратистів у Луганській області.
Як зазначив Речинський, вживаються заходи для перекриття каналів фінансування антиукраїнської діяльності.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter