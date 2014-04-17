У Кличка вважають, що відродження оборонної промисловості убезпечить країну від зовнішньої агресії

«Проблему, яка накопичувалася десятиліттями, за пару місяців не вирішити. Але діяти необхідно швидко, вже сьогодні. І головне завдання вже озвучив лідер нашої партії «УДАР» Віталій Кличко. Він заявив про те, що найближчим часом потрібно серйозно зайнятися відновленням підприємств військово-промислового комплексу країни. Адже сила армії в сучасній зброї, надійній бойовій техніці. А для цього країні потрібні наукові та виробничі підприємства з розробки та виробництва військової техніки, амуніції та боєприпасів», – про це йдеться в інтерв'ю члена команди Кличка нардепа Ігоря Побера газеті «Сегодня».

Депутат нагадує, що за радянських часів мало не кожне друге підприємство оборонно-промислового комплексу СРСР розташовувалося саме на території України. «Далеко не всі з них вижили після двох десятиліть повної байдужості до питання обороноздатності країни. А ті, що вижили, існували в основному за рахунок експорту. Тобто виконували замовлення інших країн – озброювали чужі армії, а не свою. Тому необхідно забезпечити підприємства військово-промислового комплексу вітчизняними замовленнями», – робить він висновок. І виявляє впевненість у тому, що у Віталія Кличка, який задекларував ідею відродження підприємств ВПК, після перемоги на виборах мера Києва «вистачить волі і важелів впливу, щоб домогтися від уряду ухвалення такої програми і реанімувати заводи країни, почавши з Києва».

Як повідомлялося, лідер партії «УДАР» Віталій Кличко виступив за відновлення підприємств військово-промислового комплексу.

«Я сам свого часу працював на Київському радіозаводі, який виготовляв прилади в тому числі для військових потреб, для обслуговування космічних програм. Досі пам'ятаю, наскільки професійні люди там працювали. Сьогодні більшість заводів ВПК знищено. Старі кадри, які могли б передати досвід молоді, пішли. А сьогодні держава виявилася під загрозою окупації. Підприємства ВПК Києва потрібно негайно відроджувати. Держава повинна затвердити програму відновлення столичних заводів і забезпечити їх державним замовленням», – цитує Віталія Кличка газета «Факти».