Керрі похвалив Україну за стриманість щодо сепаратистів

"Україна продемонструвала солідну - навіть часом гідну захоплення - стриманість на тлі значних викликів, але ніхто не очікує від лідерів суверенної держави, що вони будуть стояти пасивно, коли закон і порядок піддаються загрозі - і громадський порядок в Україні постав перед загрозою в ці дні", - сказав Керрі на спільній прес-конференції з Верховним представником ЄС з зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон.

За його словами, найбільшим пріоритетним завданням нині є деескалація ситуації в Україні, зокрема всі напіввоєнізовані формування мають бути розпущені, всі адміністративні будівлі звільнені, всі площі та вулиці міст розблоковані, а для учасників протестних акцій повинна бути амністія.

"Слова на папері лише тоді мають значення, коли вони підкріплюються діями. Що зараз зрозуміло чітко, що ці слова мають нині перетвориться негайно на дії. Ніхто з нас не вважає, що ми вже виконали роботу лише тому, що слова написані на папері. Робота не буде виконана допоки ці принципи не будуть втілені, допоки не прослідують дії", - сказав Держсекретар США.

"Зрозуміло, що ОБСЄ має приступити до роботи негайно для деескалації ситуації з безпекою в Луганську, в Донецьку, у Слов'янську і в усіх інших містах, які були дестабілізовані. І місія ОБСЄ повинна мати негайний доступ для того аби виконувати свої функції і ми будемо стежити надзвичайно пильно через спостерігачів, через наші посольства і через наші очі на місцях", - додав Керрі.

Він зажадав від Росії активного втілення положень женевської угоди щодо деескалації ситуації в Україні і зокрема угамування проросійських сепаратистів на сході України.

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"Ми також очікуємо від росіян - як вони нас запевнили сьогодні, - що вони теж продемонструють серйозність з їхнього боку, щоб проросійські сепаратисти склали зброю, залишили будинки і щоб висували свої політичні вимоги через конституційний процес, який Україна гарантує. Жодних нових інцидентів подібного плану більше не повинно бути", - сказав глава американської дипломатії.

"Я сказав міністру Лаврову, що якщо не буде швидкого прогресу щодо цих принципів, які є в цій угоді, ми тоді вдамося до дій, за які Росія заплатить ціну", - додав Керрі.