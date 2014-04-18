«Регіонал» Олійник, якого вивели із сесійної зали ВР, заявляє про порушення його прав

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам після того, як покинув сесійну залу парламенту.

“Не дають працювати народному депутату”, - заявив Олійник.

На запитання, чи він взагалі зараз покине будівлю ВР, Олійник сказав, що поки що залишатиметься у парламенті.

Водночас Олійник загалом не хотів коментувати цю ситуацію і заявив, що порушуються права народного депутата.

“Я не хотів, аби сьогодні через мене група депутатів зірвала засідання Верховної Ради”, - сказав Олійник.

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Крім того, Олійник відмовився відповідати на запитання, де він перебував останній час.

У свою чергу один з депутатів, які супроводжували Олійника із сесійної зали, зокрема депутат від “Свободи” Ігор Мірошниченко, зазначив, що Олійник “порушив права мільйонів українців, коли вносив ті закони, проти яких повстала вся країна і висловився весь цивілізований світ”.

“Люди, які утверджують диктатуру в Україні, не мають права ні займати державні посади, ні, тим більше, називатися народним депутатом України”, - сказав «свободівець».

На уточнююче запитання, що саме відбулося в сесійній залі, Мірошниченко зазначив, що до Олійника підійшла група «свободівців» та позафракційний народний депутат Олег Ляшко і попросили його залишити сесійну залу.

“Вперше в житті він вчинив мудро, тому що встав і вийшов. Бо зривати засідання Верховної Ради абсолютно не гоже через якогось там Олійника”, - сказав Мірошниченко.

Крім того, депутат висловив думку, що громадськість хоче від Олійника, аби він написав заяву і склав свої повноваження, як Вадим Колесніченко.

Також Мірошниченко згадав про появу в сесійній залі напередодні екс-першого віце-спікера Ігоря Калєтніка і додав, що вчора депутати просто не зорієнтувалися, щоб також вимагати від нього покинути сесійну залу.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні ряд парламентаріїв змусили «регіонала» Володимира Олійника, який сьогодні вперше з’явився після довгої відсутності, покинути сесійну залу ВР.

Калєтнік до вчорашнього дня також кілька місяців не з’являвся у ВР.