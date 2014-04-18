СБУ оголосила розшук російського підполковника, який захоплював міліцію у Горлівці

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

"За достовірними даними, до 2002 року Бєзлєр проходив службу в підрозділах ГРУ ГШ ЗС РФ, закінчив службу у званні підполковник. Після цього був направлений до України", - цитує повідомлення УП.

"У лютому 2014 року з Безлєром було поновлено зв’язок з боку співробітників ГРУ ГШ ЗС РФ. На виконання їх вказівок зловмисник виїхав до АР Крим, де брав участь у силових акціях із захоплення військових частин, органів влади та управління", - повідомляє СБУ.

"У квітні 2014 року Бєзлєр за завданням російської військової розвідки у складі диверсійної групи брав участь у захопленні будівлі УСБУ у Донецькій області, а пізніше у захопленні райвідділу МВС України у місті Горлівка", - повідомляє СБУ.

"На цей час Бєзлєр, ймовірно, перебуває у м. Горлівка у приміщенні захопленого терористами районного відділу міліції. Пересувається по місту у супроводі групи охоронців, озброєних автоматичною зброєю", - зазначає СБУ.

"Служба безпеки України попереджає, що вказана особа є небезпечним злочинцем. Просимо інформувати про його місце перебування правоохоронні органи України", - додали в повідомленні.