Кремль запланував незалежність Південно-Східної України на 21 квітня - депутат Бундестагу

Росія причетна до сепаратистів на Сході України і запланувала проголошення незалежності південно-східних областей на 21 квітня.

Про це в інтерв'ю німецькому журналу Focus розповів член німецько-української парламентської групи і член комітету з міжнародних справ Бундестагу Карл-Георг Вельман, передає ТСН.ua.

"В Кремлі є плани, згідно з якими вже 21 квітня південно-східні області України повинні оголосити про свою незалежність, після чого нову країну визнає Росія", - сказав німецький політик.

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Він додав, що в Москві переконані в безповоротності цього процесу. При цьому на Заході не знають, як відреагувати на сепаратизм в Україні.

"Ніхто ж не знає, чи обмежиться Росія Донецьком, чи піде в наступ на Київ і Львів. НАТО вже дало зрозуміти, що воювати ми не будемо. Але я переконаний, що росіяни не настільки круті, щоб погрожувати країнам, які входять в НАТО. Вони не вторгнуться на територію Балтії", - сказав Вельман.

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Він також зазначив, що з точки зору логіки, Володимир Путін теж повинен прагнути стабільності в Україні. Москва вбачає досягнення цієї цілі в федералізації України. Вельман зауважує, що Київ гіпотетично міг би подумати про такий варіант зміни устрою своєї країни. Але не за моделлю, яку намагається нав'язати Росія.

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"Цілком розумним була би федералізація за німецьким прикладом", - вважає німецький політик, при цьому зауваживши, що Росія наразі діє не раціонально. Тож чи стабілізує Україну федералізація однозначно теж сказати важко.

Нагадаємо, що вчора у Женеві дипломати вісім годин домовлялися, щоб сепаратисти на Сході склали зброю.