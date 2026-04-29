Громади отримають більше прав і грошей для підготовки до опалювального сезону, - нардепка

В травні до держбюджету внесуть зміни і виділять додаткові кошти на посилення енергоефективності будинків.

В Україні триває активна підготовка до наступного опалювального сезону, і мешканці багатоквартирних будинків вже зараз можуть скористатися державними програмами фінансування, аби зробити своє житло більш енергоефективним.

Щоб надати громадам більше прав і інструментів для цього, депутати Верховної Ради працюють над законопроектом № 6319 щодо удосконалення діяльності органів самоорганізації населення (ОСН).

Як передає кореспондент УНІАН, презентація законопроекту громадськості і подальше його обговорення відбулися 29 квітня за участю народних депутаток Лесі Забуранної та Таміли Ташевої.

"Новий законопроект націлений на ефективність ОСН, він дозволить розширювати свою роботу і формувати проактивні громади, які не тільки будуть приймати рішення, а й матимуть всі інструменти для втілення цих рішень", - повідомляє Забуранна.

Проект мають ухвалити в рамках виконання програми Ukraine Facility перед Євросоюзом. Це одна з потужних реформ розширення повноважень органів самоорганізації населення, каже Забуранна. Статус ОСН може отримати як ОСББ, так і ЖБК.

"До складу ОСН входить або один будинок, або декілька, які об’єднані. Ми даємо інструменти, які можуть використовувати будинки, які входять до складу ОСН. Будь-який будинок, при бажанні мешканців, може брати участь в фінансуванні за держпрограмами", - пояснює Забуранна.

Щодо програм, то їх налічується чотири: "Гріндім", "Світлодім", "Енергодім" та "Відновидім". В травні депутати планують зміни до держбюджету і виділення додаткових грошей на посилення енергоефективності будинків, каже Забуранна. Також ОСН можуть отримати пільгові кредити до 3 млн грн строком до трьох років.

Нардепка уточнює, що ОСН - це представницький, а не господарюючий орган. Перша функція, яка на нього покладається - лідерська.

Одна зі співавторок проекту Ташева, яка очолювала робочу групу, зауважує, що закон про ОСН мали прийняти ще в кінці 2025 року, проте отримали понад 900 правок від колег по парламенту. Парламентарка пояснює, в чому полягатимуть зміни.

"Удосконалення понятійного апарату - зокрема, дається визначення, що таке ОСН. Уточнили правовий статус ОСН. Актуалізували територіальний поділ ОСН. Також ОСН можуть укладати між собою договори щодо реалізації своїх повноважень. Уточнено коло осіб, які можуть обирати та бути обраними до складу ОСН. Суттєво спрощена процедура створення ОСН. Склад обирається не більше, ніж на 5 років. Якщо ОСН хоче отримати фінансування, він зобов’язаний зареєструватися", - перераховує Ташева.

Статус ОСН отримає і певні обмеження, відповідно до Конституції України та норм військового часу. Повноваження ОСН та органів місцевого самоврядування не мають перетинатися - це одна з вимог ЄС, додає нардепка.

"Це важливі зобов’язання, за які нам потрібно буде відзвітуватися", - резюмує Ташева.

В рамках державних програм "СвітлоДім" та "ГрінДім" можна придбати автономні джерела генерації та сонячні панелі, причому компенсація від держави становить до 70%.

Перший віцепрем'єр-міністр та міністр енергетики України Денис Шмигаль попередив, що наступна зима буде не менш складною, ніж попередня. Урядовець розповів, скільки газу Україна має закачати в підземні сховища для проходження опалювального сезону.

Вас також можуть зацікавити новини: