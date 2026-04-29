Вперше з 2024 року: США запустили гігантську надважку ракету Falcon Heavy (відео)

Falcon Heavy є однією з найпотужніших ракет-носіїв в історії.

SpaceX Ілона Маска вперше з 2024 року запустила надважку ракету Falcon Heavy. Трансляцію старту виклали на каналі компанії в мережі X.

Запуск виконали з Космічного центру імені Кеннеді у Флориді. Обидва бокові прискорювачі ракети-носія після запуску вдало повернулися за Землю, що вчергове підтвердило надійність концепції SpaceX.

Щодо самої місії, то її головне завдання - виведення супутника ViaSat-3 F3 на геостаціонарну орбіту. Апарат призначений для розширення інтернет-покриття в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.

Це дуже великий супутник - його маса сягає близько 6,5 т. Апарат завершить формування орбітального угруповання ViaSat-3.

Falcon Heavy - довідка УНІАН

Кожен запуск ракети-носія Falcon Heavy - це велика подія. Не лише для компанії SpaceX, а й для всієї ракетно-космічної галузі загалом.

Falcon Heavy запускають дуже рідко. Не через технічні недоліки ракети-носія, а через те, що вона є ракетою спеціалізованого призначення (переважна більшість комерційних вантажів виводиться менш потужною та дешевшою ракетою Falcon 9).

Falcon Heavy є однією з найпотужніших діючих ракет-носів у світі, здатною виводити в космос надзвичайно важкі вантажі. На низьку опорну орбіту вона може вивести вантаж масою 63 800 кг. При запуску на геоперехідну орбіту цей показник становить 26 700 кг.

На момент свого першого запуску у 2018 році Falcon Heavy була найбільш вантажопідйомною ракетою-носієм з тих, що перебувають в експлуатації. Вона залишалася такою до запуску в 2022 році Space Launch System, призначеної для польотів на Місяць.

Одна з переваг Falcon Heavy полягає у тому, що вона забезпечує велику для свого класу економічну ефективність. Це досягається завдяки частковій багаторазовості - ракета має можливість повторного використання першого ступеня та бічних прискорювачів.

Компанія SpaceX - інші новини

У майбутньому компанія Маска має намір ввести в експлуатацію ще більш потужну ракету - повністю багаторазову космічну систему Starship.

Вона складається з двох ступенів: прискорювача Super Heavy та космічного корабля Starship. Обидва ступені оснащені двигунами Raptor і використовують як компоненти палива рідкий метан (паливо) та рідкий кисень (окислювач).

Станом на сьогодні систему активно випробовують. Принаймні частина тестових запусків завершилася вдало.

Водночас, у конкурентів Ілона Маска (зокрема, компанії Blue Origin) все складається не настільки вдало. Вони намагаються скоротити відставання від SpaceX, але воно все ще є доволі великим.

