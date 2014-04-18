Путін зібрав Радбез РФ щодо ситуації в Україні

Президент Росії Володимир Путін на оперативній нараді з постійними членами Ради безпеки РФ обговорив ситуацію в Україні, в тому числі у світлі вчорашніх переговорів у Женеві і досягнутих за їх підсумками домовленостей, повідомила прес-служба Кремля.

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У нараді взяли участь прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв, спікери обох палат парламенту Валентина Матвієнко і Сергій Наришкін, голова адміністрації Кремля Сергій Іванов, секретар Ради безпеки Микола Патрушев і його заступник Рашид Нургалієв, міністри внутрішніх справ Володимир Колокольцев, закордонних справ Сергій Лавров і оборони Сергій Шойгу, керівники ФСБ Олександр Бортніков та СЗР Михайло Фрадков, а також постійний член Ради безпеки Борис Гризлов.