В Маріуполі "замінували" висотний будинок



Як повідомили УНІАН у прес-службі Маріупольського міськуправління міліції, 18 квітня о 12.20 до чергової частини міліції надійшло анонімне повідомлення про те, що нібито замінована дах висотного будинку на проспекті Леніна.

Правоохоронці зробили всі заходи для забезпечення безпеки людей. У першу чергу були евакуйовані жителі з цього будинку і сусідніх приміщень, перекрито рух транспорту на прилеглій ділянці дороги. Поки на об`єкті працювали вибухотехніки, була оточена територія будинку.

В даний час стало відомо, що інформація про мінування висотного будинку не підтвердилася. На місці працює слідчо-оперативна група. Після збору необхідної інформації буде дана правова оцінка події.

Рух транспорту відновлено, жителі повернулися до своїх будинків.