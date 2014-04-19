Яценюк доручив притягувати до відповідальності за поширення антисемітизму і ксенофобії

Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив правоохоронцям притягнути до відповідальності осіб, причетних до поширення антисемітських листівок і нагнітання ксенофобської риторики.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів, коментуючи появу в Донецьку антисемітських листівок і нагнітання ксенофобської риторики на сепаратистських мітингах, Яценюк заявив, що уряд не допустить розпалювання міжнаціональної ворожнечі і вживатиме всі передбачені законом заходи для недопущення імпорту в Україну антисемітизму і ксенофобії.

За його словами, надходить також інформація і про те, що промосковські терористи у Слов'янську здійснюють погроми ромів.

«Ми не допустимо поширення в Україні чорносотенства, зверхнього і зневажливого ставлення до тих, хто сповідує інші релігії чи має інший колір шкіри, - сказав голова уряду. - Ідеологія і практика погромів, яка експортується із однієї із сусідніх держав, в Україні не пройде».

Яценюк нагадав, що українці як політична нація багато зробили для утвердження в країні міжнаціональної і міжконфесійної злагоди і не дозволять зовнішнім силам та п’ятій колоні її знищити.

Прем’єр доручив правоохоронцям виявити авторів і розповсюджувачів матеріалів, які принижують національну і людську гідність громадян, і притягнути до відповідальності як їх, так і осіб, причетних до погромів ромів.

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