У Севастополі осквернили пам'ятник Жертвам голокосту

Пам'ятник, розташований на площі Повсталих поруч зі синагогою, що заразбудуэться, піддається нарузі не в перший раз, повідомляє Севастопольская газета.

Але якщо раніше на гранітних плитах писали антисемітські гасла і малювали свастику, то тепер з'явилися незрозумілі абревіатури і зображення серпа і молота, пише видання.Читайте такожВ Одесі невідомі розписали фашисткою символікою меморіал жертвам Голокосту й могили євреїв на кладовищі

Вандали глумляться над пам'ятниками в Севастополі досить часто. Непристойні написи з'являлися на пам'ятнику Жертвам голокосту на пл. Повсталих, на караїмському цвинтарі і кладовище Комунарів. Правоохоронні органи до відповідальності за це поки нікого не притягли до відповідальності. Представники Севастопольської єврейської громади «Хесед-Шахар» звернулися в правоохоронні органи із заявою.

Довідка: Пам'ятник Жертвам голокосту встановлений у Севастополі в 2003 р. на місці загибелі 4200 євреїв і кримчаків, знищених 12 липня 1942 року фашистськими окупантами.