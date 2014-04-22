У Горлівці чоловік в кав'ярні розстріляв двох осіб

Про це УНІАН повідомили в Горлівському міськуправлінні міліції з посиланням на начальника кримінальної міліції Центрально-Міського райвідділу Віталія Тарасенкао.

За його словами, увечері 21 квітня в одному з кафе на просп. Леніна відпочивала компанія з трьох чоловіків. У процесі розпивання спиртних напоїв між ними виникла суперечка, внаслідок чого один з чоловіків дістав пістолет ТТ і, зробивши кілька пострілів у бік опонентів, втік з місця злочину. Двоє чоловіків, 1985 і 1970 р.н., з вогнепальними пораненнями близько першої години ночі були доставлені в міськлікарню № 2, де померли.Читайте такожТерористи в Горлівці не збираються йти і чекають "особливого розпорядження з центру"

Тарасенко також повідомив, що наразі особу того, хто стріляв, встановлено. Ним виявився 43-річний місцевий житель, який перейшов на нелегальне становище.

Відомості про цей факт внесено до ЄРДР з кваліфікацією за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство два і більше осіб) КК України, санкція якої передбачає покарання до 15 років позбавлення волі.

Пістолет направлено на експертизу, ведеться досудове розслідування, вживаються заходи з розшуку вбивці.