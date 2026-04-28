Заміна 'Буханки': у Росії розробили нові позашляховики для десантників (фото)

Зовні позашляховики обшиті панелями з алюмінієвих листів товщиною 2 мм.

У Росії розробили серію відкритих позашляховиків "Пластун" для десантників, якими планують замінити застарілі "Буханки" та китайський транспорт. Про це пише The Dead District.

Зазначається, що позашляховики показали у виставковому центрі військового полігону "Алабіно". У виставці розробок в інтересах повітряно-десантних військ РФ взяли участь понад 80 підприємств.

Компанія "Пластун" розробила цілу серію компактних легкоброньованих позашляховиків з відкритим верхом. Зокрема, показано позашляховики ТТ для транспортування поранених, доставки особового складу та вантажів у зоні бойових дій.

Як пише Militarnyi, в основі цих транспортерів лежить шарнірно-зчленована рама. Це забезпечує менший радіус розвороту та знижує ймовірність діагонального вивисання.

Зовні позашляховики обшиті панелями з алюмінієвих листів товщиною 2 мм. Силовий агрегат і роздавальна коробка встановлені в передній секції транспортера.

У виданні зазначили, що маневрування забезпечується за рахунок згину рами на кут до 30 градусів за допомогою гідрооб'ємного рульового управління. У задній секції позашляховиків можуть розміститися десант, поранені, логістичний вантаж або кулемети.

Росія шукає замовників на свій "новий БТР"

Раніше в Defense Express писали, що "Рособоронекспорт" шукає замовників для свого БТР-22, який представили у 2023 році. Хоч машина і відносно нова, але вона вже відстала від реалій ринку на 20-25 років.

РФ планує представити цей БТР на міжнародній виставці озброєння World Defense Show 2026 у Саудівській Аравії. Вперше його представили під час пропагандистського форуму "Армія 2023". Згодом його помітили в Білорусі поблизу Польщі, під час навчань "Захід 2025".

Вас також можуть зацікавити новини: