Польща планує випробувати свою зброю на полі бою в Україні

Варшава хоче перевірити ефективність своїх розробок у реальних умовах війни в Україні.

Польща планує випробовувати власну військову техніку, зокрема безпілотники та системи протидії дронам, безпосередньо на українському фронті. Про це повідомив заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик, пише PAP.

Варшава має намір використовувати бойовий досвід України для перевірки ефективності своїх розробок у реальних умовах війни. За словами Томчика, це дозволить швидше доопрацьовувати техніку та адаптувати її до сучасних загроз.

Йдеться насамперед про дрони та засоби боротьби з ними – основні напрямки, які відіграли ключову роль у сучасних конфліктах.

Ще одним важливим напрямком роботи стане активний обмін технологіями та зміцнення промислового потенціалу України та Польщі.

Як приклад ефективної співпраці з Україною Томчик навів компанію WB Electronics і зазначив, що Польща має намір значно розширити масштаби спільної діяльності для створення технологічної переваги.

Таким чином, Україна фактично стає майданчиком для випробувань нових польських військових технологій, що має прискорити розвиток оборонної промисловості країни.

Військові плани Польщі та України

Заява пролунала після того, як польський прем'єр-міністр Дональд Туск оголосив про співпрацю з Україною у створенні сучасної армади дронів. Так, прем'єр виступив на конференції, присвяченій безпеці та майбутньому відновленню України, де підкреслив унікальність українського досвіду.

Також Польща анонсувала військові стратегічні навчання під кодовою назвою "Край", де відпрацьовуватимуться дії держави на випадок війни.

