Ціни на енергоносії злетять на чверть: Світовий банк оприлюднив тривожний прогноз на 2026 рік

Передбачається, що загальний індекс цін на сировинні товари збільшиться на 16%.

У 2026 році світові ціни на енергоносії можуть підскочити на 24% і сягнути найвищої позначки з часів початку повномасштабної війни Росії проти України. Про це у своєму огляді Commodity Markets Outlook повідомляє Світовий банк.

Описаний сценарій можливий за умови, що найсерйозніші перебої, викликані конфліктом на Близькому Сході, вдасться подолати у травні. Якщо ж бойові дії й надалі загострюватимуться, а перебої з постачанням затягнуться, ціни на сировинні товари можуть піднятися навіть вище.

У базовому сценарії очікується поступове відновлення судноплавства через стратегічно важливу Ормузьку протоку майже до довоєнних рівнів до жовтня.

За прогнозом, у 2026 році загальний індекс цін на сировинні товари збільшиться на 16% через різке подорожчання енергоносіїв і добрив, а також рекордно високі ціни на низку важливих металів.

За оцінкою Світового банку, атаки на енергетичну інфраструктуру та перебої з транспортуванням через протоку, якою до війни проходило близько 35% світової морської торгівлі нафтою, стали справжнім шоком для нафтового ринку.

У 2026 році середня ціна нафти Brent прогнозується на рівні $86 за барель проти $69 у 2025-му. У разі подальшого пошкодження критичної нафтогазової інфраструктури та повільного відновлення експорту ціна нафти цього року може досягти $115 за барель.

За словами фахівців, війна впливає на світову економіку поступово, хвилями. Спочатку через зростання цін на енергоносії, потім – на продукти харчування, а згодом – через прискорення інфляції, що спричиняє підвищення відсоткових ставок і подорожчання боргового фінансування.

Найсильніше це позначиться на найбідніших країнах із високим рівнем боргового навантаження.

Світовий банк прогнозує, що у 2026 році інфляція в країнах, що розвиваються, становитиме за базовим сценарієм в середньому 5,1%, порівняно з 4,7% торік. У разі затяжної війни рівень інфляції може зрости до 5,8%.

Економічне зростання також зазнає суттєвого удару. На думку фахівців, у 2026 році економіки, що розвиваються, зростуть лише на 3,6% порівняно з довоєнним прогнозом у 4%.

Очікується також, що у 2026 році ціни на добрива зростуть на 31%. Зокрема через підвищення вартості карбаміду (сечовини) на 60%. Сьогодні це найпоширеніше азотне добриво, виробництво якого залежить від природного газу.

Передбачається, що підвищення цін на добрива посилить тиск на продовольчі ринки, скоротить доходи фермерів і створить ризики для майбутніх урожаїв.

За оцінками Всесвітньої продовольчої програми, у разі затяжної війни ще 45 мільйонів людей можуть опинитися на межі гострої продовольчої нестачі вже цього року.

Війна в Ірані і її наслідки для економіки

Збройне протистояння США та Ізраїлю з Іраном триває вже два місяці, і його наслідки вже відчуваються в різних регіонах світу.

В Індії та Бангладеш зупиняють роботу фабрики, в Ірландії, Польщі та Німеччині спостерігаються перебої з авіаперевезеннями, а у В’єтнамі, Південній Кореї та Таїланді запроваджують обмеження на споживання електроенергії.

Як нещодавно повідомив УНІАН, програма прем’єр-міністра Індії Нарендри Моді з будівництва доріг зазнає масштабних перебоїв і затримок, оскільки війна проти Ірану призвела до скорочення постачання критично важливого бітуму.

Війна в Ірані також створює ризики для України. Зокрема можливе зростання тарифів, прискорення інфляції та подорожчання продуктів.

Як зазначає аналітик Андрій Шевчишин, ціна на нафту близько 90 доларів за барель може спричинити додаткові втрати для української економіки на рівні приблизно 2,7 млрд доларів, або 1–1,5% ВВП. У такому разі інфляція може зрости ще на 2,2%.

