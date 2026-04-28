Трамп: Іран опинився в 'стані колапсу' і просить відкрити Ормузьку протоку

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що Іран просить якнайшвидше відкрити Ормузьку протоку.

Відповідну заяву американський лідер оприлюднив у своїй соціальній мережі Truth Social. Трамп стверджує, що Іран перебуває "в стані колапсу".

"Іран щойно повідомив нам, що перебуває у "стані колапсу". Вони просять нас "відкрити Ормузьку протоку" якомога швидше, поки вони намагаються врегулювати ситуацію з керівництвом (і я впевнений, що в них це вийде!)", – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що Тегеран заяв з цього приводу поки не робив.

Bloomberg повідомляє, що через Ормузьку протоку уперше від початку війни США та Ізраїлю проти Ірану пройшов газовий танкер. Зазначається, що до війни протокою проходили приблизно три танкери з СПГ на день.

Тим часом віцепрезидент США Джей Ді Венс, імовірно, підозрює, що Пентагон приховує всю правду про війну з Іраном. Як пише The Atlantic, свої занепокоєння щодо можливого дефіциту ракет і боєприпасів, а також перебігу бойових дій Венс висловлював на закритих зустрічах.

