Євросоюз втрутився у скандал з краденим українським зерном в Ізраїлі, - Reuters

Європейський Союз звернувся до Ізраїлю з приводу російського судна, яке, імовірно, перевозить украдене на окупованих територіях України зерно. Цьому кораблю дозволили пришвартуватися в ізраїльському порту Хайфа

"Ми засуджуємо всі дії, що сприяють фінансуванню незаконних військових дій Росії та обходу санкцій ЄС, і готові вживати заходів проти таких дій, включаючи, за необхідності, фізичних та юридичних осіб із третіх країн до списку санкцій", – заявив речник ЄС Ануар Ель Ануні у відповідь на запит Reuters.

За його словами, Євросоюз звернувся до Міністерства закордонних справ Ізраїлю.

У матеріалі наголошується, що попри те, що Росія називає окуповані регіони своїми "новими територіями", на міжнародному рівні вони як і раніше визнаються територіями України.

Скандал з краденим зерном в Ізраїлі

В ізраїльському порту Хайфа пришвартувався уже другий корабель, який, імовірно, транспортує зерно, вкрадене Росією на окупованих територіях. Очільник МЗС Андрій Сибіга повідомив, що Україна викликала посла Ізраїлю. Вранці установа вручила йому ноту протесту.

В Ізраїлі ж заявили, що мають незалежні правоохоронні органи, які діятимуть відповідно до закону.

"Звинувачення не є доказами. Докази, що підтверджують ці звинувачення, досі не надано. Ви навіть не подали запит про правову допомогу, перш ніж звернутися до ЗМІ та соціальних мереж. Це питання буде розглянуто", – йдеться в дописі очільника МЗС Ізраїлю у відповідь Сибізі.

