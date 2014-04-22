Звинуваченого у зраді екс-командувача ВМС України Березовського оголосили в розшук

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Генеральної прокуратури України, зазначивши, що від журналістів надійшло багато запитів з приводу розслідування кримінального провадження проти Березовського.

За даними ГПУ, наразі Березовського оголошено в розшук, проведення якого доручено Службі безпеки України.

В повідомленні наголошується, що слідством встановлено, що “Березовський під час виконання обов’язків командувача ВМС Збройних сил України 2 березня 2014 року, перебуваючи в містах Сімферополі та Севастополі, порушив військову присягу та відмовився виконувати накази та розпорядження законних органів влади України, у тому числі міністра оборони України Ігора Тенюха”.

“Того ж дня Березовський видав підпорядкованим йому військовим частинам та установам ВМС Збройних сил України наказ, який суперечить вимогам чинного законодавства. Зокрема, в цьому протиправному акті міститься вимога до військовослужбовців ЗСУ здати зброю на склади, а військову техніку повернути до місць зберігання”, - сказано в повідомленні. При цьому зазначається, що у такий спосіб “Березовський надав іноземній державі – Російській Федерації, допомогу у проведенні підривної діяльності проти України на шкоду її суверенітету, територіальній цілісності, недоторканості та обороноздатності”.

Читайте такожКремль призначив екс-командувача ВМС України Березовського заступником командуючого ЧФ РФ В ГПУ нагадують, що Головним управлінням нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Генеральної прокуратури України підготовлено повідомлення про підозру Березовському за ч. 1 ст. 111 (державна зрада, що карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років) КК України, після чого Печерським районним судом м. Києва винесено ухвалу про його затримання та доставлення в суд для вирішення питання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Процесуальне керівництво у зазначеному кримінальному провадженні здійснюється управлінням процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Генпрокуратури.

Також в ГПУ нагадують, що Головним управлінням нагляду за додержанням законів у воєнній сфері розслідується кримінальне провадження стосовно командувача Чорноморського флоту Збройних сил Російської Федерації віце-адмірала О.Вітка за фактами підбурювання до державної зради та організації диверсії (ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111 та ч. 3 ст. 27, ст. 113 КК України).

Як повідомляв УНІАН, 1 березня в.о. президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов призначив контр-адмірала Березовського командувачем ВМС України. 2 березня Березовський склав присягу на вірність "жителям АР Крим і міста Севастополя".

Того ж дня Березовського було усунено з посади, проти нього порушено кримінальну справу за зраду.

Генпрокуратура повідомила про підозру Березовському в скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України «Державна зрада».

21 квітня президент Росії Володимир Путін призначив Березовського заступником командуючого Чорноморського флоту РФ.