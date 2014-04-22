На дослідження аудиторії НТКУ витратять 1,8 мільйона

23:30, 22 квітня 2014
Політика
2 0

Національна телекомпанія України 4 квітня уклала угоду з ТОВ "Індустріальний телевізійний комітет" на послуги щодо дослідження ринку і надання даних вартістю 1,77 мільйона гривень.

Про це повідомляється в "Віснику державних закупівель", передають"Наші гроші".

Як зазначається, тендер з комітетом проводять по "закупівлі у одного учасника", оскільки "ІТК" має виключні майнові права на дані дослідження проявів телевізійної сітки та реклами і на дані ТВ панелі з правом передачі таких даних третім особам.

Ці права "ІТК" отримало на підставі договорів з ТОВ "Комунікаційний Альянс" і ТОВ "АСНільсен Юкрейн", які й здійснюють вказані дослідження. Аналогічне дослідження НТКУ замовляє у "ІТК" вже третій рік поспіль,  минулого року воно обійшлося в 1,63 млн гривень, позаминулого - 1,31 млн гривень.

"Індустріальний телевізійний комітет" займається дослідженням телеаудиторії і за індивідуальним замовленням надає дані та звіти по ній, також створює рейтинги по каналах, програмах, рекламі, рекламодавцях.

Створений у 2002 році, "ІТК" діє як об’єднання телеканалів та медійних агенцій, зокрема в "ІТК" представлені основні телевізійні групи (Inter Media Group, "Медіа Група Україна", "1+1 медіа", StarLightMedia) та "5 канал", основні медійні групи (Publicis Groupe Media, Omnicom Media Group, ADV Group, GroupM) та агенція Media Arts Group Ukraine.

НТКУ очолює журналист Зураб Аласанія.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter