На дослідження аудиторії НТКУ витратять 1,8 мільйона

Про це повідомляється в "Віснику державних закупівель", передають"Наші гроші".

Як зазначається, тендер з комітетом проводять по "закупівлі у одного учасника", оскільки "ІТК" має виключні майнові права на дані дослідження проявів телевізійної сітки та реклами і на дані ТВ панелі з правом передачі таких даних третім особам.

Ці права "ІТК" отримало на підставі договорів з ТОВ "Комунікаційний Альянс" і ТОВ "АСНільсен Юкрейн", які й здійснюють вказані дослідження. Аналогічне дослідження НТКУ замовляє у "ІТК" вже третій рік поспіль, минулого року воно обійшлося в 1,63 млн гривень, позаминулого - 1,31 млн гривень.

"Індустріальний телевізійний комітет" займається дослідженням телеаудиторії і за індивідуальним замовленням надає дані та звіти по ній, також створює рейтинги по каналах, програмах, рекламі, рекламодавцях.

Створений у 2002 році, "ІТК" діє як об’єднання телеканалів та медійних агенцій, зокрема в "ІТК" представлені основні телевізійні групи (Inter Media Group, "Медіа Група Україна", "1+1 медіа", StarLightMedia) та "5 канал", основні медійні групи (Publicis Groupe Media, Omnicom Media Group, ADV Group, GroupM) та агенція Media Arts Group Ukraine.

НТКУ очолює журналист Зураб Аласанія.