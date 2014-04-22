На дослідження аудиторії НТКУ витратять 1,8 мільйона
Національна телекомпанія України 4 квітня уклала угоду з ТОВ "Індустріальний телевізійний комітет" на послуги щодо дослідження ринку і надання даних вартістю 1,77 мільйона гривень.
Про це повідомляється в "Віснику державних закупівель", передають"Наші гроші".
Як зазначається, тендер з комітетом проводять по "закупівлі у одного учасника", оскільки "ІТК" має виключні майнові права на дані дослідження проявів телевізійної сітки та реклами і на дані ТВ панелі з правом передачі таких даних третім особам.
Ці права "ІТК" отримало на підставі договорів з ТОВ "Комунікаційний Альянс" і ТОВ "АСНільсен Юкрейн", які й здійснюють вказані дослідження. Аналогічне дослідження НТКУ замовляє у "ІТК" вже третій рік поспіль, минулого року воно обійшлося в 1,63 млн гривень, позаминулого - 1,31 млн гривень.
"Індустріальний телевізійний комітет" займається дослідженням телеаудиторії і за індивідуальним замовленням надає дані та звіти по ній, також створює рейтинги по каналах, програмах, рекламі, рекламодавцях.
Створений у 2002 році, "ІТК" діє як об’єднання телеканалів та медійних агенцій, зокрема в "ІТК" представлені основні телевізійні групи (Inter Media Group, "Медіа Група Україна", "1+1 медіа", StarLightMedia) та "5 канал", основні медійні групи (Publicis Groupe Media, Omnicom Media Group, ADV Group, GroupM) та агенція Media Arts Group Ukraine.
НТКУ очолює журналист Зураб Аласанія.