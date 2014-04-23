Антитерористична операція на сході України триває - Ярема

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший віце-прем'єр-міністр України Віталій Ярема.

“Відповідно до розпорядження в.о. президента України (Олександра Турчинова — УНІАН), антитерористична операція продовжується. Ви знаєте, що на пасхальні свята була призупинена її активна фаза у зв'язку з тим, що це були свята і проводити силові заходи керівництво держави вирішило припинити”, - зазначив Ярема.

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Він підкреслив, що сьогодні активна фаза продовжується і правоохоронні органи працюють над ліквідацією тих бандформувань, які сьогодні діють в Краматорську, Слав'янську і в решті міст Донецької і Луганської областей. Ярема також додав, що сьогодні вночі активних дій щодо ліквідації бандформувань на сході України не проводили. “Я думаю, що найближчим часом будуть проведені відповідні заходи, результати ви побачите найближчим часом”, - зазначив перший віце-прем'єр.