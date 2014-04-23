У ВР зареєстрували 6 законопроектів про амністію сепаратистів

Про це повідомляється на сайті парламенту.

Зокрема, свій законопроект “Про недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час масових акцій громадянського протистояння, що розпочалися 22 лютого 2014 року” (реєстраційний номер 4667-3) вніс Кабінет міністрів України.

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Даним законопроектом передбачено звільнити від кримінальної відповідальності осіб, які були учасниками масових акцій громадянського протистояння після 22 лютого. При цьому зазначається, що це робиться з “метою збереження територіальної цілісності України, забезпечення захисту конституційних прав і свобод громадян, стабілізації суспільно-політичної ситуації в країні”.

Згідно з законопроектом, амністія стосуватиметься підозрюваних або обвинувачених (підсудних) у вчиненні в період з 22 лютого 2014 року по день набрання чинності цим законом включно дій, які містять ознаки кримінальних правопорушень, передбачених статтями 109, 110, 112, 113, 121, 122, 125, 128, 129, 146, 147, 161, 162, 170, 174, 182, 185, 186, 187, 189, 194, 195, 196, 231, 241, 255, 256, 257, 258, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 259, 260, 261, 263, 264, 267, 270, 2701, 277, 279, 280, 286, 289, 291, 293, 294, 295, 296, 304, 325, 335, 336, 337, 338, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 355, 356, 365, 376, 377, 382, 386, 396, 436 Кримінального кодексу України, за умови, що ці дії пов’язані з участю у масових акціях громадянського протистояння, що розпочалися 22 лютого 2014 року, та не є особливо тяжкими злочинами.

Обвинувачених за вищевказаними статтями передбачається звільняти від покарання у вигляді позбавлення волі та інших покарань, не пов'язаних з позбавленням волі.

Крім того, мають бути закриті кримінальні провадження, розпочаті у зв’язку із злочинами, передбаченими цими статтями ККУ.

Також, відповідно до законопроекту, звільнятимуться від адміністративної відповідальності особи, які були учасниками масових акцій громадянського протистояння, що розпочалися 22 лютого 2014 року.

В законопроекті визначено порядок застосування положень цього закону. Так, питання про застосування цього закону суд вирішує в судовому засіданні. Неприбуття в судове засідання осіб, яким було належним чином повідомлено про місце та час розгляду питання, не перешкоджає проведенню судового засідання.

Також законопроектом забороняється збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, використання, поширення тощо персональних даних осіб, які були учасниками масових акцій протесту, що розпочалися 22 лютого, які були отримані у зв’язку з участю цих осіб у акціях громадянського протистояння. Ці персональні дані підлягають знищенню в установленому законодавством порядку.

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В законопроекті зазначається, що посадові та службові особи за невиконання цього закону протягом одного місяця з дати набрання чинності цим законом підлягають обов’язковому притягненню до відповідальності у порядку, визначеному законами України.

В прикінцевих та перехідних положеннях законопроекту зазначається, що дія цього закону поширюється на осіб, які вчинили злочини, визначені переліченими статтями даного закону, за умови, що ці дії пов’язані з участю у масових акціях громадянського протистояння, особи не здійснили нових злочинів та добровільно припинили протиправні діяння, а саме: добровільно здали державним органам зброю, бойові припаси, вибухові речовини, вибухові пристрої, захоплену військову техніку і звільнили всі незаконно зайняті або захоплені будівлі, у тому числі будівлі та приміщення органів державної влади, органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів, підприємств, установ та організацій, які забезпечують життєдіяльність населених пунктів, транспорту та зв’язку, військові частини, вулиці, площі та інші громадські місця) не пізніше трьох днів з дня набрання чинності цим законом. При цьому зазначається, що лише після виконання цих умов закон вводиться в дію і це відбудеться на наступний день після публікації на офіційному веб-сайті Генеральної прокуратури України повідомлення виконуючого обов’язки генерального прокурора України про фактичне виконання учасниками масових акцій громадянського протистояння умов, визначених даним законопроектом, тобто здача зброї, звільнення приміщень, вулиць. Якщо в триденний термін цього не буде зроблено, то закон втратить чинність.

Крім законопроекту уряду, в парламенті на цю тему зареєстровано ще 5 законопроектів. Зокрема, народні депутати України із фракції Партії регіонів Дмитро Добків та Євгеній Мураєв зареєстрували законопроект "Про усунення негативних наслідків та недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань" (реєстраційний номер 4667).

Інший законопроект “Про недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення масових акцій протесту» (реєстраційний номер 4667-1) внесений народним депутатом України Сергієм Тігіпком (позафракційний).

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Також в парламенті зареєстровано проект закону “Про звільнення від відповідальності та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення масових акцій протесту в Донецькій, Луганській та Харківській областях” (реєстраційний номер 4667-2), автором якого є народний депутат України Микола Рудьковський (позаракційний).

Під номером 4667-4 зареєстровано законопроект “Про недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення масових акцій протестів”. Його авторами є Нестор Шуфрич та Сергій Кальцев (обидва з фракції ПР).

Ще один законопроект “Про недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань” (реєстраційний номер 4667-5) вніс Петро Симоненко (фракція КПУ).