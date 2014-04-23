Сепаратисти на Донеччині закидали редакцію місцевої газети "коктейлями Молотова"

Сьогодні близько 3.30 ночі в місті Костянтинівка (Донецької області) невідомі підпалили офіс газети "Провинция". Редакцію закидали "коктейлями Молотова". Раніше будівлю обписали образами на адресу журналістів. Невідомі зв'язали редакцію з "Правим сектором", на мітингу за Росію закликали "спалити Провінцію", повідомляє Gazeta.ua.

"У нас розбили 2 вікна в кабінети і кинули пластикові пляшки із запальною сумішшю. Одна не загорілася, а в другому кабінеті займання сталося. Зник комп'ютер, кімната повністю обвуглена, але розлетілась пластикова водопровідна труба та загасила вогонь. Записи з камер відеоспостереження є, але паліїв на них не вдалося розглянути. А 18 квітня ми прийшли вранці на роботу, а над входом напис: "Тут йде прийом у Правий сектор", поруч: "Досить брехати" і ще: "Фашизм не пройде". Двома-трьома тижнями раніше були написи матом в нашу адресу. А вчора, коли ми робили випуск, приблизно в обід, подзвонив чоловік і сказав: "Ще раз напишіть погано про Донецьку республіку, нарікайте на себе". Ми поки що плануємо продовжувати працювати. У березні на одному з мітингів один місцевий проросійський активіст закликав спалити нас, йдуть заклики бойкотувати "Провинцию", активна антиреклама. Хоча ми намагаємося бути нейтральними", - розповів редактор видання Михайло Разпутько.

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"Провинция" - найпопулярніша газета в Костянтинівці, тираж близько 7 тисяч. У газеті працюють громадські діячі та правозахисники. Один з них - Володимир Березін, директор Еколого-культурного центру "Бахмат", еколог. Він отримував масу загроз останнім тижнем. Сьогодні Володимир був змушений виїхати з Костянтинівки. Він розповів, що в його під'їзді живуть сепаратисти так званої "Донецької республіки", які вже висловлювали агресію на його адресу.

"Березіну загрожувала група "Антимайдан" ВКонтакте. Відкрито обговорювали, як з ним розправитися. А нещодавно йому прислали на Фейсбук: "Чекай, тобі залишилося не довго - ти перший у списку на "вишку". Звинуватили його в тому, що він довго працював з американцями", - говорить колега і приятелька Березина - Галина Олєйнікова.

Товариш Березіна - громадський діяч Олександр Меланченко вважає, що цькування Березіну та "Провинции" організував інший журналіст з Костянтинівки. Це редактор спортивної газети, що фінансується сином Януковича.

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"Володимир Березін, відомий грантоїд та співробітник костянтинівської газети "Провинция", привіз з горлівської друкарні пачки провокаційних листівок та розвішує їх містом й досі. У листівках міститься прохання негайно здавати виявлених сепаратистів до місцевої СБУ. За винагороду. Підписано афганцями та чорнобильцями. Народ листівки, звичайно, зриває, але зрозуміти не може - що за свиня паскудить в Костянтинівці? Так от я і повідомляю про свиню - Володимир Березін", - написав у соцмережах колега Березіна - журналіст Володимир Аверін.

Березін заперечує, що розклеював у Костянтинівці листівки з пропозицією здавати за гроші в місцевий СБУ виявлених сепаратистів.