Військові розповіли подробиці атаки терористів на склади зі зброєю в Артемівську

Близько 2 години ночі близько 50 осіб в Артемівську вчинили напад на військову частину, повідомив Новинам Донбасу Сергій Камеш, військовий комісар Донецького обласного військового комісаріату.

За словами воєнкома, озброєні нападники підійшли до військової частини і висунули військовим ультиматум - скласти зброю і здатися. Військові відмовилися виконати ультиматум, після цього почався штурм військової частини. Камеш підкреслив, що під час штурму з боку нападників відкрили вогонь.Читайте такожВночі українські військові відбили атаку терористів на склади зі зброєю в Артемівську

У бою з терористами взяли участь українські десантники і спецназ. Для перекидання особового складу були задіяні вертольоти. Постраждалих, за інформацією воєнкома, немає. Однак, Міноборони та міністра МВС Арсен Аваков повідомляють про одного постраждалого українського військового.

Генпрокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею "Тероризм".

На питання чи була стрілянина, Камеш відповів ствердно, активна фаза тривала, за його інформацією, близько 45 хвилин.