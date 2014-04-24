Позиція Росії є викликом усьому цивілізованому світу - Турчинов

Позиція Росії є викликом не лише Україні, а й усьому цивілізованому світу. Україна буде протистояти цим діям, буде захищати наших людей, сотні тисяч українців готові захищати свою державу.

Про це заявив голова Верховної Ради України, в. о. президента України Олександр Турчинов у четвер під час зустрічі з головою Комітету з питань збройних сил Сенату Сполучених Штатів Америки Карлом Левіним, повідомили УНІАН у прес-службі ВР.

Під час зустрічі сторони обговорили поточну ситуацію в Україні та можливу допомогу нашій державі з боку США для її стабілізації.

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Турчинов заявив, що дії Російської Федерації повністю перекреслили домовленості, що їх було досягнуто у Женеві. Зокрема, він повідомив про факти вбивства патріотів України на сході нашої держави, зазначивши, що це стало підставою для відновлення антитерористичної операції з метою захисту мирних громадян, які стали заручниками терористів.

Ситуація, зазначив керівник парламенту, ускладнена тим, що антитерористичні заходи проводяться у густонаселених регіонах України. У цьому контексті він наголосив, що «головним завданням є не завдати шкоди мирному населенню».

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Голова Верховної Ради наголосив, що позиція Росії є викликом не лише Україні, а й усьому цивілізованому світу, і підкреслив: «Ми будемо протистояти цим діям, будемо захищати наших людей». «Сотні тисяч українців готові захищати свою державу», - також заявив він.

Керівник парламенту подякував уряду США за всебічну підтримку України на етапі відновлення її економіки і стабілізації політичної ситуації в умовах агресії з боку Російської Федерації.

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Він також висловив сподівання на відповідну підтримку з боку США та ЄС, зазначивши, що «Україна стоїть на перепутті цивілізованого світу і тримає удар, спрямований на основи цивілізованого співтовариства».

Своєю чергою, Левін висловив підтримку владі України, зазначивши, що «за словами віце-президента США, конгресменів та сенаторів стоїть реальна підтримка всього американського народу».

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«Народ США підтримує дії української влади, спрямовані на єдність і територіальну цілісність держави. Ми знайдемо рішення, аби протидіяти агресивним планам Російської Федерації», - сказав Левін.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 24 квітня, після початку активної фази антитерористичної операції у захопленому проросійськими бойовиками Слов’янську Донецької області, президент РФ Володимир Путін заявив, що «дії властей Києва проти народу України матимуть для них наслідки, зокрема в плані міждержавних відносин РФ і України». А міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив про початок навчань у прикордонних з Україною районах.