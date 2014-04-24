Українські військові на Донеччині ніколи не застосують зброю проти мирного населення - Міноборони

Військовослужбовці на Донеччині діють виключно в інтересах українського народу і ніколи не застосують зброю проти мирного населення.

Про це заявив журналістам сьогодні у Донецьку начальник гарнізону полковник Сергій Камеш, повідомили УНІАН в Управлінні преси та інформації Міністерства оборони України.

Офіцер повідомив про головні завдання, які виконують військовослужбовці Збройних Сил України.

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«Захисники Вітчизни на території нашого регіону діють виключно в інтересах народу та задля зміцнення обороноздатності країни. В усіх розташуваннях польових таборів налагоджено співпрацю з місцевими органами самоврядування. Тому у разі виникнення проблемних питань, шляхи їх розв’язання військові шукають разом з громадськістю», – зазначив полковник Камеш.

Офіцер звернувся через представників мас-медіа до мешканців області з проханням не піддаватися на заклики щодо блокування дій військових підрозділів.

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«Військовослужбовці ніколи не застосують зброю проти мирного населення. Також ми не передаватимемо свою зброю в руки незаконним формуванням. Тож не треба вірити горе-ватажкам чи журналістам іноземних ЗМІ, які розповідають про незаконні дії військовослужбовців Збройних Сил України. Це дезінформація», – наголосив начальник Донецького гарнізону.

Управління преси та інформації Міністерства оборони України закликає представників засобів масової інформації оприлюднювати виключно перевірені факти щодо діяльності оборонного відомства та Збройних Сил України, отримані з офіційних джерел.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 24 квітня, після початку силами МВС активної фази антитерористичної операції у захопленому проросійськими бойовиками Слов’янську Донецької області, президент РФ Володимир Путін заявив, що «дії властей Києва проти народу України матимуть для них наслідки, зокрема в плані міждержавних відносин РФ і України». А міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив про початок навчань у прикордонних з Україною районах.