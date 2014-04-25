США ставлять Женевські угоди "з ніг на голову" - Лавров

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, на Форумі молодих дипломатів країн СНД Лавров сказав:

"Росія твердо сприятиме деескалації конфлікту на основі узгодженого в Женеві, але тут не може бути якихось односторонніх вимог, а нам намагаються їх пред'являти. Перш за все, маю на увазі США, у яких взагалі вражаюча здатність все ставити з ніг на голову", - заявив він.

За його словами, в Женеві домовилися, що як перший крок потрібно припинити насильство, амністувати протестувальників, почати роззброєння незаконних озброєних формувань і всеосяжний конституційний процес.

"Замість того, щоб примусити своїх підопічних у Києві, а на них американці справляють вирішальний вплив, в цьому багато хто міг не раз переконатися, почати виконувати ці домовленості і перш за все розблоковувати незаконно зайняті будівлі, вони, як і раніше, в Києві не до кінця звільнені, як і раніше існує Майдан, який продовжують укріплювати, – замість автомобільних покришок там встановлюють бетонні блоки, і ніхто не збирається розходитися», - заявив Лавров.

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Також він згадав, що західні країни вже неодноразово заявляли про необхідність звільнення адміністративних будівель на Донбасі.

"Ви, Росія зобов'язані звільнити адміністративні будівлі, перш за все в Донецьку, Луганську, Слов'янську та інших містах сходу України. Більше того, представники Держдепу, зокрема Вікторія Нуланд, заявляють, що в Женеві 17 квітня домовилися про те, що сепаратисти повинні покинути будівлі на сході. Це просто брехня, цього не могло бути написано, тому що ми просували підхід, який забезпечує одночасність процесу і рівні зобов'язання сторін щодо звільнення будь-яких незаконно зайнятих будівель, роззброєння всіх незаконних озброєних формувань", - сказав він.

Лавров упевнений, що ескалацію почала в Україні нинішня влада, яка здійснила, за його словами, "збройний державний переворот", "зневажила угоди від 21 лютого" і "усунула Віктора Януковича".

"Пред'являти нам претензії про те, що ми підписалися в Женеві під чимось, що легітимізує дії нинішнього режиму і вимагає деескалуючих кроків лише від сходу, – це просто брехня. Ми наполягатимемо на повазі Женевських угод і категорично відкидатимемо спроби їх перекручувати і ще нав'язувати світовій громадській думці враження, ніби в Женеві домовлялися про те, про що говорять США. Це не так. В принципі, американська пропагандистська машина направлена на те, щоб перекрутити картину, що відбувається в Україні, і оббрехати РФ", -вважає Лавров.

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Як повідомляв УНІАН, 17 квітня в Женеві відбулася чотиристороння зустріч глав МЗС України, США, ЄС і РФ для пошуку шляхів виходу з кризи в Україні. Учасники зустрічі домовилися, що сепаратисти, які захопили урядові будівлі на сході України, повинні звільнити їх. Всім, хто добровільно складе зброю, гарантована амністія. Проте Росія не виконує ці домовленості.