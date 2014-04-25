Яценюк: Мета Росії - захопити Україну як мілітарно, так і політично

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявляє, що метою Росії є зрив президентських виборів в Україні, зміщення проєвропейського уряду, а відтак - захоплення України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Яценюк заявив, відкриваючи засідання уряду.

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“Є очевидним те, що метою Росії є: перше — зірвати президентські вибори в Україну, щоб Україна не мала легітимно обраного президента, друге — змістити проєвропейський і проукраїнський уряд, і третє — захопити Україну як мілітарно, так і політично”, - зазначив прем'єр.

Він підкреслив, що жоден із цих планів не вдасться реалізувати. “Ми будемо відстоювати нашу країну всіма засобами і методами, які у нас є: і політично, і дипломатично і військово”, - сказав Яценюк.