Гриценко: Метою зустрічі у Женеві має бути тиск на Росію, а не на Україну

«Особливого оптимізму немає. Замість гарантій безпеки від США та Великобританії, в обмін на відмову від ядерної зброї, ми почули лише загальні заяви, - сказав він. - Вже немає навіть згадки про Крим, немає вимог до Росії вийти з Криму і залишити нашу країну у спокої. Немає навіть визнання цілісності України. Є загальні речі, спрямовані на деескалацію».

«Це не гарантії безпеки, це не захист. Треба рішуче вимагати й відстороняти Путіна від влади. Тоді буде спокій на всій планеті, - наголосив Анатолій Гриценко. – А поки що Росії вдалося нав’язати свій порядок денний першого раунду Женевських переговорів».

На переконання Гриценка, повернення Криму Україні має стати ключовою темою зустрічі. «Фактичне зняття цього питання з обговорення є політичною помилкою, порушенням базових принципів Будапештського меморандуму і заохоченням агресора», - вважає політик.

Голова «Громадянської позиції» також наголосив, що Захід повинен посилити тиск на Росію та вжити достатніх економічних заходів для зупинення агресії, яка ставить під загрозу всю світову систему безпеки й міжнародного права.