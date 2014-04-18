Гриценко: Метою зустрічі у Женеві має бути тиск на Росію, а не на Україну
Кандидат на пост Президента України, лідер політичної партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко без особливого оптимізму оцінює результати зустрічі у Женеві та вважає, що Росія фактично нав’язала свій порядок денний, який не влаштовує Україну. Про це він сказав журналістам у Верховній Раді.
«Особливого оптимізму немає. Замість гарантій безпеки від США та Великобританії, в обмін на відмову від ядерної зброї, ми почули лише загальні заяви, - сказав він. - Вже немає навіть згадки про Крим, немає вимог до Росії вийти з Криму і залишити нашу країну у спокої. Немає навіть визнання цілісності України. Є загальні речі, спрямовані на деескалацію».
«Це не гарантії безпеки, це не захист. Треба рішуче вимагати й відстороняти Путіна від влади. Тоді буде спокій на всій планеті, - наголосив Анатолій Гриценко. – А поки що Росії вдалося нав’язати свій порядок денний першого раунду Женевських переговорів».
На переконання Гриценка, повернення Криму Україні має стати ключовою темою зустрічі. «Фактичне зняття цього питання з обговорення є політичною помилкою, порушенням базових принципів Будапештського меморандуму і заохоченням агресора», - вважає політик.
Голова «Громадянської позиції» також наголосив, що Захід повинен посилити тиск на Росію та вжити достатніх економічних заходів для зупинення агресії, яка ставить під загрозу всю світову систему безпеки й міжнародного права.