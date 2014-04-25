Голова Дніпропетровської облдержадміністрації Ігор Коломойський пропонує створити Раду губернаторів Південного Сходу України.

Про це йдеться в зверненні Коломойського до голів ОДА Харківської, Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської, Миколаївської та Одеської областей, текст якого є в розпорядженні УНІАН.

«Сьогодні наша країна переживає найважчий за роки Незалежності період. Внаслідок ланцюга політичних подій, зокрема, інспірованих ззовні, над Україною нависла реальна загроза втрати територіальній цілісності. Оскільки сценарії з втілення цієї загрози розігруються, в першу чергу, у південно-східних областях, назріла необхідність створення координуючого органу для узгодженої й ефективної роботи губернаторів зазначених територій.

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Пропоную найближчим часом створити Раду губернаторів Південного Сходу України з включенням до неї голів ОДА Харківської, Дніпропетровської, Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської, Миколаївської та Одеської областей", - зазначає губернатор Дніпропетровської області.

На його думку: "Головне завдання Ради – створення необхідних умов для проведення 25 травня 2014 року прозорих і чесних виборів президента України під контролем міжнародних спостерігачів".

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Робочим органом Ради в зверненні пропонується зробити Штаб територіальної оборони південно-східних областей зі штаб-квартирою в Дніпропетровську. В рамках Штабу дії місцевої влади координуватимуться з СБУ і МВС у рамках боротьби з сепаратизмом і диверсійною діяльністю незаконних силових структур.

Коломойський також припускає, що "члени Ради зможуть виробити узгоджені пропозиції щодо децентралізації влади в Україні, підвищення ролі органів місцевого самоврядування як основи для гармонізації відносин між центром і регіонами. Пропозиції можуть бути оформлені у вигляді проекту нової редакції Конституції України".

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"Негативні тенденції в південно-східних областях мають схожу природу, але долаються по-різному. В рамках Ради губернатори отримають можливість обмінятися успішним досвідом нормалізації ситуації на ввіреній території, сформулювати взаємоприйнятні принципи ведення громадського діалогу, консолідувати населення навколо загальних цінностей свободи і демократії», - йдеться в зверненні Коломойського.