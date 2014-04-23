Тарута виступив за референдум щодо статусу російської мови 25 травня

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну заяву губернатор зробив сьогодні під час наради з головами міст, місцевих рад та районних державних адміністрацій.

Він нагадав, що ініціатива про проведення референдуму була раніше озвучена прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком під час його візиту в Донецьк.

«Люди хочуть референдум, люди повинні мати можливість його провести. Датою пропоную визначити 25 травня - день виборів Президента України», - сказав Тарута.

Читайте такожБільшість українців виступають за унітарну Україну з єдиною державною мовою - опитуванняІніціатива губернатора була підтримана усіма мерами міст, головами районних рад та районних державних адміністрацій Донецької області.

«Тепер необхідно як можна скоріше розпочати процес формулювання питань для референдуму, щоб щодо них була згода всіх зацікавлених сторін», - підкреслив Тарута.

Як повідомляв УНІАН, 11 квітня під час наради в Донецьку прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк повідомив, що уряд виступає за збалансування влади між центром і регіонами та передачу повноважень на місця через внесення змін до Конституції і Бюджетного кодексу. Він закликав представників усіх політичних сил взяти найактивнішу участь у роботі Конституційної комісії і дати своє бачення внесення змін в Основний закон.

Яценюк також підкреслив необхідність доопрацювання закону про всеукраїнський референдум і прийняття закону про місцевий референдум: «Місцевий референдум повинен вирішувати ті питання, які належать до компетенції відповідної територіальної громади».