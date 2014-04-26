Міністри закордонних справ країн ЄС розглянуть нові санкції проти Росії - Меркель

Про це заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель, повідомляє BBC Україна.

”Враховуючи відсутність прогресу, ми повинні думати - і не лише думати, але й діяти - про можливість нових санкцій”, - сказала Меркель, яку цитує агенція AFP.

”Для цього міністри закордонних справ Європейського Союзу зустрінуться якомога швидше”, - додала вона.

Читайте такожМеркель звинуватила Росію в невиконанні женевських домовленостей

За словами Меркель, окрім дипломатичних зусиль у відносинах з Москвою ”доведеться діяти, і я думаю, це будуть спільні європейські дії, і спільні дії держав Великої сімки”.

Ці заяви Меркель зробила після телефонної розмови з російським президентом Володимиром Путіним і телефонної конференції, яку європейські лідери провели з президентом США Бараком Обамою.