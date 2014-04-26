Росія: відповідальність за безпеку експертів ОБСЄ лежить на Україні

Постійний представник РФ при ОБСЄ Андрій Келін заявляє, що Росія виступає за швидке звільнення військових експертів держав ОБСЄ, яких затримали у Слов'янську.

«Вважаємо, що цих людей потрібно якнайшвидше звільнити. Росія як член ОБСЄ робитиме в цій справі всі можливі кроки», - сказав Келін сьогодні журналістам, передає РІА «Новости».

За його словами, «якщо їх затримали, то це не сприятиме розрядці напруженості на місці, деескалації конфлікту це не допоможе».

При цьому він заявив, що російському постпредству невідомі обставини того, що сталося, і місцезнаходження групи. «Нам невідомі обставини того, що з ними сталося, де вони перебувають на даний момент. Але ми, як і інші члени ОБСЄ, дуже стурбовані тим, що сталося», - сказав Келін.

Він відзначив, що військові спостерігачі держав-членів ОБСЄ були запрошені Україною ще в березні на підставі Віденського документа про зміцнення заходів довіри і безпеки. При цьому відповідальність за їхню безпеку несе Україна.

«З тих пір ця група, хоча її склад неодноразово змінювався, перебуває в Україні та здійснює в основному поїздки вздовж кордону з Росією. Минулого тижня вона була в Сумській області. Відповідальність за її безпеку несуть ті, хто її запросив, тобто українська влада. Наскільки ми розуміємо зі ЗМІ, вчора вони здійснили сміливу поїздку в зону, де обстановка вкрай напружена, і жителі Донецької області кожну годину чекають початку армійської операції проти мирних протестувальників», - сказав Келін.

Як повідомляв УНІАН, 25 квітня об 11.40 на в'їзді до м. Слов'янська невідомі зупинили автобус з 13 пасажирами. Серед них були 7 представників ОБСЄ, 5 представників Збройних сил України і водій транспортного засобу. За останньою інформацією, захоплені перебувають в приміщенні УСБУ.

Увечері 25 квітня самопроголошений "народний мер" Слов'янська В’ячеслав Пономарьов визнав, що його бійці "затримали" групу спостерігачів ОБСЄ.

За даними Міноборони Німеччини, у складі неозброєної місії, затриманої в Слов'янську, - троє військових спостерігачів із Німеччини, один німецький військовий перекладач і четверо військових спостерігачів із Данії, Чехії, Польщі та Швеції.

Сьогодні, 26 квітня, ополченці Слов'янська заявили, що поки що не мають наміру відпускати іноземних військових спостерігачів, тому що вважають їх "шпигунами".