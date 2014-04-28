Харків до сепаратизму підбурюють люди Януковича, Медведчука і Царьова - ЗМІ

На початку березня у місті з'явилася нова організація – "Захисники міста Харкова", організаторами якої є Сергій Юдаєв, Єгор Логвінов та Артем Трофімов. Саме вони проголосили народну республіку на камери російського каналу, повідомляє ТСН.

Пізніше до них приєдналися Генадій Макаров та Ігор Масалов. Перший, за даними спецслужб, часто їздить до впливових людей у Росію. Він же організовув приїзд до Харкова Олега Царьова, якого давно вже повязують з інтересами Кремля.

Ігор Масалов, ще один захисник міста Харкова - також друг Олега Царьова і Вадима Колісніченка. Раніше був у "Руському блоці". Зараз Масалов помічник народного депутата від Партії Регіонів Дмитра Шенцева.

Окрім того частий гість у Харкові - байкер Хірург (Олександр Залдостанов), друг президента РФ Володимира Путіна. У Харкові він гостює у місцевих лідерів "Українського вибору" Віктора Медведчука - Віталія Сатарова та Вячеслава Гуляева.

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Також до сепаратистів долучився Костянтин Долгов, пов"язаний з комуністами. "Раніше працював з Марковим, тепер працює з Олегом Царьовим. Його прізвисько в Харкові - Костя Полторушка. Так його почали називати після того, як він взявся за організацію платних мітингів - за півтори тисячи доларів", - йдеться у сюжеті.

Поряд з цим не меншу участь у підриві суверенітету країни беруть комуністи, які у Харкові не менш активні, аніж у Донецьку чи Луганську.

Та основна проблема у місті - саботаж міліції, яку ще досі частково контролює команда Януковича.