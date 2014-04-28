Обама обіцяє сьогодні оголосити про нові санкції проти РФ

Президент США Барак Обама заявляє, що наступне коло санкцій, які США накладуть на Росію за порушення міжнародної угоди, спрямованої на вирішення кризи в Україні, будуть оголошені пізніше сьогодні, повідомляє Радіо Свобода.

Під час візиту до Філіппін Обама заявив, що Москва має шлях для мирного врегулювання кризи в Україні, але досі не вирішила рухатися в цьому напрямку.

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За словами президента США, останні санкції презентували зусилля для зміни поведінки Росії. Водночас Обама визнав, що не впевнений, чи вони спрацюють.

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Як заявив президент США, будь-яка наступна фаза санкцій, можливо, стосуватиметься банківської й оборонної сфер Росії, якщо Москва здійснюватиме подальшу агресію стосовно України.

Сьогодні також має відбутися зустріч дипломатів ЄС, які розглянуть нові санкції.