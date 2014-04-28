Обама обіцяє сьогодні оголосити про нові санкції проти РФ

12:50, 28 квітня 2014
Політика
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Як заявив президент США, будь-яка наступна фаза санкцій, можливо, стосуватиметься банківської й оборонної сфер Росії.

REUTERS

Президент США Барак Обама заявляє, що наступне коло санкцій, які США накладуть на Росію за порушення міжнародної угоди, спрямованої на вирішення кризи в Україні, будуть оголошені пізніше сьогодні, повідомляє Радіо Свобода.

Під час візиту до Філіппін Обама заявив, що Москва має шлях для мирного врегулювання кризи в Україні, але досі не вирішила рухатися в цьому напрямку.

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За словами президента США, останні санкції презентували зусилля для зміни поведінки Росії. Водночас Обама визнав, що не впевнений, чи вони спрацюють.

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Як заявив президент США, будь-яка наступна фаза санкцій, можливо, стосуватиметься банківської й оборонної сфер Росії, якщо Москва здійснюватиме подальшу агресію стосовно України.

Сьогодні також має відбутися зустріч дипломатів ЄС, які розглянуть нові санкції.

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