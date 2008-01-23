Тимошенко заспокоює людей Балоги: інвестори можуть скаржитися

Інвестор, договір про приватизацію з яким буде розірвано внаслідок невиконання ним зобов`язань, може оскаржити таке рішення в суді.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам заявила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, коментуючи зауваження щодо внесення змін до закону про приватизацію, висловлені першим заступником глави Секретаріату Президента Олександром ШЛАПАКОМ.

«У інвестора є право звернутися до суду, у держави буде право розірвати договір, якщо не виконуються пункти цієї угоди», - відзначила Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні перший заступник глави Секретаріату Президента України Олександр ШЛАПАК повідомив, що у нього виникло ряд зауважень щодо деяких норм, пропонованих для внесення до закону про приватизацію. Зокрема, він не згоден з пропозицією уряду про введення норми, яка дає можливість одностороннього розірвання договору про приватизацію підприємства за погодженням Фонду держмайна і Кабінету Міністрів України.

«Виключається судовий порядок розриву такої угоди і, на мою думку, така річ є неприпустимою», - сказав О.ШЛАПАК.

Також він висловив незгоду з нормою, відповідно до якої, у разі розірвання договору за ініціативою ФДМУ не повертаються кошти інвесторові, який вклав ці гроші, купуючи цей об`єкт.

Нагадаємо, сьогодні на засіданні Кабінету Міністрів не був схвалений проект закону про внесення змін до деяких законів про приватизацію.

За словами заступника голови Фонду державного майна Дмитра ПАРФЕНЕНКА, розгляд деяких питань на прохання Секретаріату Президента перенесено на наступне засідання Кабміну, оскільки документи вимагають доопрацювання.