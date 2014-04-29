Після нападу на мирний мітинг у Донецьку постраждали 12 проукраїнських активістів

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецької облдержадміністрації з посиланням на департамент охорони здоров'я ОДА, за уточненими даними, 12 осіб постраждали, з них 10-ти надана медична допомога і їх відпущено додому, двох госпіталізовано (до щелепно-лицьового відділення і в нейрохірургію). На мітингу чергували три бригади швидкої допомоги.

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Загиблих немає, йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 28 квітня увечері в Донецьку кілька десятків агресивно налаштованих молодиків напали на українських активістів. Вони наздогнали колону з українськими активістами і накинулися з кийками, залізними колами, ланцюгами, били всіх підряд.