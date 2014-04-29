Сепаратисти у Луганську вже призначили "начальника міліції"

Ним став Анатолій Науменко, повідомляє CXID.info.

Раніше стався штурм будівлі місцевого управління міліції з вимогою відставки начальника управління, в наслідок чого Володимир Гуславський таки подав рапорт про відставку.

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Один з активістів забрався на дашок над входом в будівлю, і повісив там прапор Росії. Активісту не завадив навіть колючий дріт, встановлений ​​на краю дашку.

Як повідомляв УНІАН, в Луганську майже 3 тисячі проросійськи налаштованих мітингуючих зі зброєю захоплюють будівлю Головного управління МВС України в Луганській області. Серед мітингувальників майже 50 осіб в комуфляжах, бронежилетах, касках, масках і з автоматами.

З боку міліції були застосовані гранати, мітингувальники кинули «коктейль Молотова» у бік міліції, потім відбувся нечисельний обстріл будівлі. Інформації про постраждалих немає, більше пострілів не було. Натовп скандує «Росія!», «Донбас!». На будівлі міліції, як і на всіх інших захоплених об'єктах, встановлений прапор РФ.

Один з сепаратистів виступив перед мітингувальниками і попросив обійтися без мародерства і вандалізму. При цьому табличку Управління МВС демонстративно розбили.