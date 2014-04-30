У Харкові затримали одного із організаторів мітингів за федералізацію України - джерело

Інформацію про це кореспондентові УНІАН повідомило поінформоване джерело в правоохоронних органах.

За його даними, Апухтіна затримали сьогодні вранці, 30 квітня.

У свою чергу соратника члена коордради повідомили кореспондентові УНІАН, що Апухтіна затримали сьогодні вранці на вулиці та доставили до Дзержинського райвідділу міліції Харкова, де начебто він зараз і перебуває.

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За попередньою інформацією, Апухтіна обвинувачують за ст. 382 Кримінального Кодексу України - умисне невиконання судових рішень. За словами співрозмовника, затриманого звинувачують у тому, що він продовжував організовувати мітинги в Харкові не зважаючи на судові заборони.

Соратники також зазначили, що, начебто, справа стосовно Апухтіна була відкрито близько двох тижнів тому, однак затримали його лише сьогодні.

Як повідомляв УНІАН, об'єднання “Юго-восток” регулярно організовує у Харкові мітинги і пікети з вимогами проведення референдуму з федералізації, відновлення мовлення російських каналів у кабельних мережах та іншими.