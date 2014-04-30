Мер Алчевська згоден організувати в місті референдум - ЗМІ

Міський голова Алчевська Володимир Косюга повідомив про свою готовність провести на території міста референдум. Таку заяву він зробив сьогодні, 30 квітня, після зустрічі з активом проросійських сил, яка відбувалася при закритих дверях, повідомляє Неделя.

Мер виступив у сесійній залі перед алчевськими сепаратистами.

"Я думаю, всі повинні розуміти, що спокій нашого міста багато в чому буде залежати як від міської влади, так і від багатьох присутніх тут. Тому ми обговорювали ту тему, яка хвилює вас. Нас вона теж хвилює", - заявив Володимир Косюга.

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Він зазначив, що створена робоча група, яка сьогодні до 17.00 повинна виробити меморандум, який підпише міська влада і «ті, кому ви довіряєте».

"Ми прийшли до висновку, що проведення референдуму того, якого ви вимагаєте, я буду так говорити, одне з найголовніших завдань. Щоб отримати потім козирну карту і говорити, що у вас, або у нас на руках є козир", - зазначив він.

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Мер також підкреслив, що міська влада вже готова сьогодні «організовувати з вашою активною допомогою громадський контроль за роботою всіх комунальних підприємств, бюджетних установ та всього комунального господарства».

Сьогодні активісти так званої "самооборони Алчевська" зняли з будівлі міської ради державний прапор України.