Депутати запевняють, що про «фракцію Путіна-Медведчука» лише читали в Інтернеті

Народні депутати про «фракцію Путіна-Медведчука» лише читали у Інтернеті.

ро це низка депутатів сказали у коментарі УНІАН, відповідаючи на запитання про нібито створення у ВР «фракції Путіна-Медведчука» під проводом депутата від Партії регіонів Нестора Шуфрича.

Уповноважений представник депутатської групи "Суверенна європейська Україна" Олександр Доній заявив, що таку інформацію лише читав в Інтернеті, тому що «це проросійські депутати, інше середовище, з яким ми не спілкуємося, я зокрема».

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Народні депутати від «УДАРу» Валерій Карпунцов та Павло Різаненко також сказали, що знають про це лише з Інтернету. «Якщо ви хочете комусь зіпсувати життя, репутацію і зробити з них невдах, позбавити перспективи на майбутнє, поставте на них штамп Медведчук-Путін. Це ідеально працює», - сказав Різаненко.

Водночас, народний депутат від «УДАРу» Ірина Геращенко висловила думку, що нинішня Верховна Рада дискредитована і після президентських виборів має розпуститися. «Мають відбутися позачергові парламентські вибори, щоб Рада оновилася», - сказала вона і додала, що сьогодні у ВР засідають «сепаратисти з депутатськими мандатами», які докладають усіх зусиль, аби зірвати президентські вибори.

Читайте такожЗМІ: У Раді створюється фракція Путіна-Медведчука. За вступ платять $2 млн

Народний депутат від Партії регіонів Ганна Герман у відповідь на питання про «фракцію Путіна-Медведчука лише зазначила, що «у нас Верховна Рада, а не Державна дума».

Депутати від КПУ Олександр Присяжнюк та від «Батьківщини» Юрій Одарченко не чули про таку інформацію.

Як повідомляв УНІАН, Шуфрич назвав «польотом фантазії» інформацію про створення в парламенті «фракції Путіна». «Я не перестаю дивуватися з польоту фантазії окремих горе-аналітиків у нашій політиці. Або ж тих, кого примушують поширювати таку явну дезу окремі парламентські суб'єкти, що намагаються керувати депутатами, не маючи для цього належного авторитету і поваги», - заявив Шуфрич.

За даними ряду ЗМІ, у Верховній Раді нібито створюється нове депутатське об'єднання. За інформацією джерел "Цензор.НЕТ", «саме так позиціонує її Віктор Медведчук, який особисто проводить переговори». «Лідером об'єднання і довіреною особою Медведчука є Шуфрич, сприяє рідний брат екс-глави АП Андрія Клюєва – Сергій», - відзначає видання. За інформацією джерела, «фракція створюється під встановлення дружніх відносин з Російською Федерацією, особисту увагу до проекту виявляє Володимир Путін. За вступ до фракції одноразово видається 2 млн доларів. Плюс щомісячно плата за лояльність».