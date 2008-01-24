Росія має напохваті цілий арсенал заходів щодо України
Нам покажуть, де раки зимують?
В разі вступу України до НАТО Росія може вжити до неї цілий арсенал заходів, і не тільки дипломатичних або політичних.
Про це заявив голова комiтету з оборони i безпеки Ради Федерації Росії Віктор Озеров.
Які це можуть бути заходи, він не уточнив, передає Радіо Свобода.
Віктор Озеров наголосив, що Україна прагне вступити в організацію, яку у Москві сприймають не тільки як політичний, але й як військовий блок з усіма вихідними з цього наслідками.
Раніше МЗС Росії поширив заяву, в якій йшлося про адекватну відповідь в разі вступу України до північно-атлантичного альянсу.
Спікер українського парламенту Арсеній Яценюк назвав цю заяву втручанням у внутрішні справи України.
Минулого тижня Україна звернулася до країн-членів НАТО з проханням у квітні на Бухарестському саміті розглянути можливість її приєднання до плану дій із членства в Альянсі.