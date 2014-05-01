У МЗС України подякували тисячам чесних людей Росії

Як повідомляє департамент інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, про це йдеться в заяві відомства.

«Висловлюємо вдячність тисячам чесних людей Росії, які засуджують агресивну мілітаристську політику російського керівництва.

Але вияви солідарності з Україною і нашим народом зазнають переслідувань.

Читайте такожУ центрі Москви ОМОН затримав активістів з українським прапоромМи рішуче засуджуємо затримання і брутальне переслідування російською поліцією громадян своєї держави лише за те, що вони підтримали Україну та публічно виступили за мир.

Це - чергове свідчення порушень основоположних прав і свобод людини в Російській Федерації, а також прогресування в лавах російської влади разючої антиукраїнської істерії», - наголошується в заяві МЗС України.