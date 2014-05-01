У МЗС України подякували тисячам чесних людей Росії
У Москві, Санкт-Петербурзі та інших містах Російської Федерації сьогодні відбулися численні акції на підтримку України та проти збройної агресії, яку чинить Кремль стосовно Української держави.
Як повідомляє департамент інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, про це йдеться в заяві відомства.
«Висловлюємо вдячність тисячам чесних людей Росії, які засуджують агресивну мілітаристську політику російського керівництва.
Але вияви солідарності з Україною і нашим народом зазнають переслідувань.
Читайте такожУ центрі Москви ОМОН затримав активістів з українським прапоромМи рішуче засуджуємо затримання і брутальне переслідування російською поліцією громадян своєї держави лише за те, що вони підтримали Україну та публічно виступили за мир.
Це - чергове свідчення порушень основоположних прав і свобод людини в Російській Федерації, а також прогресування в лавах російської влади разючої антиукраїнської істерії», - наголошується в заяві МЗС України.