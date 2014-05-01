У МЗС України подякували тисячам чесних людей Росії

21:56, 01 травня 2014
Політика
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У Москві, Санкт-Петербурзі та інших містах Російської Федерації сьогодні відбулися численні акції на підтримку України та проти збройної агресії, яку чинить Кремль стосовно Української держави.

МЗС подякувало чесним людям Росії / Фото Facebook ЄвроМайдан – EuroMaydan

Як повідомляє департамент інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, про це йдеться в заяві відомства.

«Висловлюємо вдячність тисячам чесних людей Росії, які засуджують агресивну мілітаристську політику російського керівництва.

Але вияви солідарності з Україною і нашим народом зазнають переслідувань.

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Це - чергове свідчення порушень основоположних прав і свобод людини в Російській Федерації, а також прогресування в лавах російської влади разючої антиукраїнської істерії», - наголошується в заяві МЗС України.

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