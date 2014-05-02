Українська сторона готова обговорювати з Лукіним ситуацію на сході країни - МЗС

Про це повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики МЗС України.

Як запевнили в МЗС, Україна була і залишається відданою виконанню домовленостей, досягнутих за результатами зустрічі глав зовнішньополітичних відомств України, РФ, ЄС та США у Женеві 17 квітня.

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Українська сторона категорично відкидає спроби російської сторони звинуватити Київ у нібито невиконанні домовленостей та констатує, що попри заклики світового співтовариства Росія не вжила жодних кроків з деескалації ситуації та виконання Женевських домовленостей. Натомість, РФ всіляко підтримує терористичні групи, які діють у східних регіонах України, наражаючи на небезпеку мирних жителів, захоплюючи заручників і створюючи атмосферу терору та насильства.

Для керівництва України принциповими є питання безпеки всіх громадян, що проживають на території держави. Відтак метою антитерористичної операції, активна фаза якої була відновлена у Слов’янську, є ізоляція незаконних збройних та терористичних формувань.

Керівництво антитерористичної операції висунуло озброєним сепаратистам вимоги негайно звільнити всіх заручників, скласти зброю, звільнити всі захоплені адміністративні будівлі, припинити безлади і погроми. Українська влада готова амністувати тих екстремістів, які не скоювали тяжких насильницьких злочинів. Політичний діалог з мирними протестувальниками залишається актуальним для влади України.

Українська сторона, так само, як і Посольство Росії в Україні, не були поінформовані про приїзд сьогодні Лукіна, місію якого він сам визначає як сприяння у звільненні утримуваних на сході країни заручників. «Незважаючи на обставини прибуття пана Лукіна до України та виходячи з пріоритетності для української влади звільнення терористами заручників, ми готові обговорювати з паном Лукіним, а також іншими можливими посередниками, їхній практичний внесок у результативність вирішення цієї проблеми», - наголосили в МЗС.

Як повідомляв УНІАН, за даними групи «Інформаційний опір», делегація представників Москви на чолі з Лукіним, що вилетіла до України, без повідомлення МЗС України, чартерним рейсом, близько 10.00 приземлилася в аеропорту Донецька.

У МЗС РФ заявили, що Лукін прибув на Донеччину «на прохання західних колег», при цьому не повідомили, чи був візит узгоджений з українською стороною.