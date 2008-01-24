Суд не віддав російського опозиціонера УБОЗу

Замостянський районний суд Вінниці 23 січня відмовив УБОЗ УМВС України у Вінницькій області в наданні згоди на тимчасовий арешт строком на 40 діб шукача притулку з Російської Федерації Михайла ГАНГАНА.

Про це йдеться у постанові суду, текст якої має в розпорядженні УНІАН.

Крім того, як повідомляє Вінницька правозахисна група, суд підтримав вимогу М.ГАНГАНА і виніс окрему ухвалу на адресу прокуратури Вінницької області, якою зобов’язав прокуратуру провести перевірку дій співробітників УБОЗ України у Вінницькій області на предмет наявності в них складу службових злочинів відносно російського шукача притулку.

За інформацією правозахисників, попри вимогу Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) та Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Ніни КАРПАЧОВОЇ до МВС України припинити переслідування М.ГАНГАНА, УБОЗ та прокуратура продовжили наполягати на його тимчасовому арешті з метою подальшої екстрадиції до Російської Федерації.

“Таку ганебну запопадливість перед російськими "колегами" співробітники МВС проявили навіть попри те, що Російська Федерація так і не направила Україні офіційного запиту через Міністерство юстиції про екстрадицію ГАНГАНА. Не зупинило "орлів ЛУЦЕНКО" і те, що з 4 січня 2008 року Михайло ГАНГАН офіційно перебуває в процедурі надання статусу біженця в Україні і його видача до країни походження є неможливою за цілою низкою міжнародних договорів України, зокрема Конвенції 1951 року "Про статус біженців" та Європейської Конвенції 1957 року "Про видачу правопорушників”, - йдеться у тексті заяви Вінницької правозахисної групи.

Правозахисники вітають рішення суду і закликають Верховну Раду України до утворення спеціальної слідчої комісії для перевірки фактів порушень прав людини, що мали місце відносно шукача притулку з Російської Федерації М.ГАНГАНА, а також просять український уряд переглянути механізми здійснення екстрадиції до країн СНД, щоб забезпечити неухильне дотримання прав біженців та шукачів притулку.

Як повідомляв УНІАН, 31 грудня 2007 р. працівники УБОЗ Управління МВС у Вінницькій області затримали російського опозиціонера М.ГАНГАНА, який був оголошений РФ у міжнародний розшук через канали Інтерполу. 2 січня 2008 р. Замостянський райсуд Вінниці дав згоду на тимчасовий арешт М.ГАНГАНА строком на 40 діб.

Українські правозахисники і провідні опозиційні політики Росії закликали українську владу відмовити Росії у екстрадиції М.ГАНГАНА і надати йому статус біженця. 10 грудня М.ГАНГАН звернувся до Управління Верховного комісара ООН у справах біженців із заявою про надання йому статусу біженця в Україні.

За інформацією Вінницької правозахисної групи, двадцятиоднорічний член забороненої в Росії Націонал-більшовицької партії (НБП) Михайло ГАНГАН “є дуже відомою фігурою російського руху політичного ненасильницького спротиву режиму влади, очолюваної Володимиром ПУТІНИМ. За організацію і активну участь в акціях громадянської непокори його неодноразово було піддано репресіям у вигляді притягнення до відповідальності за сфабрикованими справами про адміністративні правопорушення, а у 2006 році М.ГАНГАНА в ході відомої в Росії «Справи тридцяти дев‘яти» було засуджено до трьох років позбавлення волі умовно за участь в акції протесту в Приймальні Президента РФ”.