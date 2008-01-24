Рудьковського попалили на ще одній мандрівці

Працівниками Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС України та УБОЗ ГУМВС України в місті Києві задокументовано факти використання в особистих інтересах службового становища посадовими особами Міністерства транспорту та зв’язку України, що призвело до незаконних витрат державних коштів на суму 122 тисячі 213 гривень.

Про це УНІАН повідомили в Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України.

Як зазначається в повідомленні, зокрема, встановлено, що у період з 7 по 13 липня 2007 року делегація Мінтрансзв’язку у складі 11 осіб на чолі з міністром (Миколою РУДЬКОВСЬКИМ – УНІАН) перебувала з робочим візитом у місті Токіо (Японія). При цьому усі витрати на службове відрядження згаданих посадових осіб (добові, проживання в готелі, придбання віз, авіаквитків, доставка до аеропорту тощо) незаконно фінансувалося за рахунок одного з державних підприємств. Водночас до складу делегації були незаконно включено четверо осіб, які не є службовими особами Мінтрансзв’язку.

Як показала перевірка, за результатами відрядження делегації Мінтрансз’язку до Токіо відсутні документи про обговорення чи вирішення питань співробітництва міністерства з японською стороною у сфері транспорту та зв’язку.

У повідомленні наголошується, що усупереч вимогам нормативно-правових актів Президента України та Кабінету Міністрів України, посадові особи Міністерства транспорту та зв’язку зігнорували необхідність взаємодії з Міністерством закордонних справ України в організації закордонних відряджень та обов’язкового надання МЗС копій відповідних документів (підстава виїзду, кошторис, звіт про відрядження тощо).

Таким чином, на думку фахівців ГУБОЗ МВС України, у вищезазначених діях службових осіб Міністерства транспорту та зв’язку України вбачаються ознаки посадових злочинів.

Наразі зібрані матеріали направлено до прокуратури м. Києва для прийняття процесуального рішення.

Як повідомляв УНІАН, 14 грудня 2007 року СБУ викликала на допит М.РУДЬКОВСЬКОГО у справі щодо незаконного використання державних коштів у Мінтрансі на суму 390 тис. грн.

Епізод, за яким викликався М.РУДЬКОВСЬКИЙ в СБУ, стосується поїздки "Київ – Париж – Київ" на приватному чартерному літаку, яку він здійснив з 9 по 12 червня цього року, оплативши цей рейс за рахунок Мінтрансу. М.РУДЬКОВСЬКИЙ допитувався у рамках кримінальної справи, порушеної за ст. 191 (привласнення, розтрата майна, або заволодіння ним шляхом зловживанням службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Слідчий СБУ після допиту обрав для М.РУДЬКОВСЬКОГО міру запобіжного заходу у вигляді підписки про невиїзд.