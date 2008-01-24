«Газпром» не збирається переглядати тарифи на транзит газу через Україну

«Газпром» не планує проведення переговорів із Україною щодо перегляду тарифу на транзит газу.

Про це повідомили «Газете.Ru» у відділі інформації газового холдингу, коментуючи заяви прем`єра України Юлії ТИМОШЕНКО про перегляд ціни транспортування російського «блакитного» палива до Європи.

Як повідомляв УНІАН, 23 січня Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що Росія втричі підвищила ціну газу для України, водночас транзитна ставка не змінилася.

«Тому прийшов час провести дискусію між Україною та Росією щодо вартості ставок транзиту російського газу через територію України до Європи», - сказала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО повідомила, що вже доручила фахівцям провести аналіз щодо функціонування транзитних систем і цін на такі послуги в інших країнах.

«І з такими аргументами, якщо ми говоримо про ринкові ціни, можна вийти на переговорний процес із Росією», - сказала прем`єр-міністр.

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